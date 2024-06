Scandalo al G7 di Brindisi: Sequestrata la “Nave degli Orrori” noleggiata per poliziotti e carabinieri

Brindisi – La nave da crociera Mykonos Magic, noleggiata dal Viminale per ospitare circa 3000 agenti delle forze dell’ordine impegnati nella sicurezza del G7 a Borgo Egnazia, è stata posta sotto sequestro dalla Squadra Mobile di Brindisi a seguito delle numerose denunce sulle pessime condizioni igienico-sanitarie a bordo.

La decisione arriva dopo giorni di polemiche e la scelta di trasferire gran parte degli agenti in strutture alberghiere e 500 di loro su un’altra nave, la Gnv Azzurra, affittata in emergenza. Il Viminale aveva noleggiato la Mykonos Magic alla cifra di 6 milioni di euro, ma fin dai primi momenti a bordo gli agenti hanno riscontrato alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti e cabine allagate.

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, ha dichiarato: “Proprio in questo momento la squadra mobile di Brindisi sta precedendo al sequestro della nave ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche, operate anche dalla nostra organizzazione sindacale, arrivate negli ultimi giorni”.

Video circolati sui media locali hanno mostrato pozze d’acqua causate da perdite degli impianti, condizionatori guasti e materiale fuoriuscito dagli split dei condizionatori che si depositava sulle lenzuola dei letti. Il ministero dell’Interno ha ammesso le condizioni inaccettabili, non escludendo la possibilità di una causa contro la società armatrice.

Resta da capire come sia stato possibile noleggiare la nave senza un’accurata ispezione preliminare. Il sequestro della Mykonos Magic rappresenta l’epilogo di una vicenda imbarazzante che ha messo in luce gravi falle nell’organizzazione logistica di un evento di portata internazionale come il G7.