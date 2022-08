Ruba un'auto e travolge i passanti durante la fuga: gravissima una donna

A Rimini un 60enne ha rubato un veicolo ed è fuggito scatenando il panico per le vie della città. Le volanti della polizia si sono lanciate all’inseguimento dell’auto, che ha travolto alcune persone e i tavolini di un bar. Una donna è stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Questa mattina un uomo ha rubato una Ford Fiesta e le volanti della polizia si sono lanciate all’inseguimento del veicolo per le vie del lungomare. Secondo quanto riferito da San Marino RTV, l’uomo alla guida dell’auto rubata ha invaso il marciapiede investendo alcune persone, tra cui una donna che lavora come cameriera in un hotel: ora è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni al Resto del Carlino, la polizia avrebbe esploso alcuni colpi di pistola per fermare il fuggitivo e un proiettile avrebbe colpito una ruota del veicolo durante l’inseguimento. L’uomo ha poi abbandonato l’auto danneggiata e ha continuato la fuga a piedi prima di essere arrestato dalle forze dell’ordine.