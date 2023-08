Roma, tenta di investire con lo scooter prete antimafia. Poliziotto di scorta spara e ferisce aggressore

A Roma, il prete antimafia Don Antonio Coluccia è stato aggredito a Tor Bella Monaca, durante una fiaccolata per la legalità in via dell’Archeologia, una delle piazze di spaccio di droga più grandi d’Italia.

L’aggressore, che aveva provato a investirlo con uno scooter, è stato ferito con un colpo di pistola al braccio, sparato da uno degli agenti della scorta del prete. Un altro poliziotto è rimasto ferito mentre provava a bloccare l’uomo in scooter, che è stato fermato e portato in ospedale. L’aggressore, di nome Simone D.P., è un pregiudicato del ’95.

"Proseguirò la mia battaglia" "L'aggressione non mi fermerà. Continuerò la mia battaglia che sto portando avanti contro la criminalità che controlla le piazze di spaccio a San Basilio, Quarticciolo e Tor Bella Monca". Sono le parole del sacerdote antimafia Don Antonio Coluccia riferite al telefono al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al capo della Polizia Vittorio Pisani che lo hanno chiamato per sincerarsi delle sue condizioni poco dopo aver subito l'aggressione in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca.