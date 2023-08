L’epidemia di legionella nell’hub polacco della NATO suscita preoccupazione

Un’epidemia di legionellosi, causata dal batterio della legionella, è scoppiata a Rzeszów, capitale del voivodato polacco di Podkarpackie e hub strategico della NATO, il 17 agosto, spingendo a un’indagine da parte dei servizi di sicurezza per determinarne l’origine.

La legionellosi è una malattia che non può essere contratta attraverso il contatto con un altro essere umano. Secondo la maggior parte delle fonti, è impossibile contrarla anche ingerendo acqua contaminata: la malattia può essere contratta solo se una persona inala l’aerosol creato dagli spruzzi di acqua avvelenata dai batteri, ad esempio sotto la doccia.

LEGGI ANCHE Revisione dello Strumento Militare: Revisione degli organici ed aumento dei generali e colonnelli all’esame del Parlamento

LEGGI ANCHE Carabinieri, le visite dei comandanti in pieno agosto. Una stretta di mano che costa cara

Questo è molto probabilmente ciò che è accaduto nell’epidemia di Rzeszów: i test hanno dimostrato che l’acqua della rete idrica della città era contaminata dal batterio della legionella. Sebbene la città abbia confermato che l’acqua del rubinetto potrebbe essere responsabile dell’epidemia, la fonte dei batteri è ancora in fase di accertamento.

Lo scorso fine settimana (25-26 agosto), la rete idrica di Rzeszów è stata disinfettata introducendo nel sistema una dose di cloro 20 volte superiore al livello standard. L’acquedotto cittadino esegue questa procedura una volta all’anno, ma questa volta è stata affrettata.

Durante l’epidemia, che dura da quindici giorni, almeno 11 persone sono già morte e 144 sono state infettate (dati di lunedì). La maggior parte delle vittime sono anziani.

È interessante notare che i media polacchi riportano che casi isolati di legionellosi sono stati rilevati nei vicini voivodati di Małopolskie e Lubelskie, oltre che nel voivodato di Wielkopolskie.

Sabotaggio?

L’infezione da legionella causa una polmonite acuta. È accompagnata da sintomi generali simili all’influenza e sono possibili problemi digestivi come vomito e diarrea.

Poiché Rzeszów è una città della NATO strategicamente importante e tra le più protette in Europa – è un hub per le armi occidentali verso l’Ucraina – il caso dell’epidemia è al vaglio dell’Agenzia per la sicurezza interna per accertare se l’epidemia sia stata un diversivo o un sabotaggio.

Tuttavia, le indagini sono ancora in corso, così come la ricerca della fonte contaminata.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI