Ritrovato l’ex carabiniere scomparso a Mugnano

Nella mattinata di ieri l’ex carabiniere V.D.M. aveva fatto perdere le sue tracce facendo ben intendere, attraverso un biglietto lasciato in casa, di non voler essere neanche cercato.

L’uomo – secondo quanto riporta Marianna Di Donna per Melito OnLine – è stato ritrovato oggi e sarebbe ricoverato attualmente all’ospedale di Aversa dopo che, pare abbia accusato un malore.

Molto delicata sembrerebbe la sua salute mentale dal momento che l’uomo, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria del Comune di Sant’Antimo, era stato congedato dall’arma proprio a causa di questa situazione.

L’ex carabiniere, 58 anni, dopo aver perso il lavoro e dopo essersi ritrovato iscritto nel registro degli indagati per presunti favoreggiamenti dei clan di Sant’Antimo in ambito di faccende comunali, mentre era in esercizio delle sue funzioni pubbliche, si sarebbe sentito braccato e soffocato anche dal peso di un’onta piuttosto pesante.