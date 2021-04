Rita Dalla Chiesa all’attacco sull’aggressione a Brumotti: “Ho visto che i Carabinieri hanno messo le mani dietro”

Rita Dalla Chiesa è stata ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 e con Barbara D’Urso ha commentato l’ultima aggressione subita dall’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. “Ho visto che i Carabinieri hanno messo le mani dietro come a dire non vi sto toccando. Cioè il carabiniere deve stare fermo di fronte a questa infamia e violenza perpetrata di fronte ai loro occhi. È una cosa che non posso accettare, è vergognoso“, ha incalzato Rita Dalla Chiesa. “Brumotti è uno che ha rischiato e rischia continuamente”.

Poi, si è soffermata su una riflessione su come in realtà dovrebbero essere le forze dell’ordine e soprattutto lo Stato a intervenire e denunciare i contesti e le situazioni di degrado e illegalità che puntualmente porta alla luce Brumotti con i suoi servizi. “Noi ci affidiamo sempre alle trasmissioni, non è possibile”, è stato il suo sfogo a Pomeriggio 5.