Rieti, Carabiniere in congedo si toglie la vita in casa

Si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione, nel quartiere Porta d’Arce, dove viveva insieme alla moglie. Ed è stata proprio la donna rientrando a casa, a scoprire il corpo del marito e a dare l’allarme, ma ogni tentativo di prestargli soccorso si è rivelato inutile.

L’uomo, 67 anni, un ex carabiniere reatino congedato da molti anni dall’Arma dopo un incidente avvenuto mentre era in servizio a Roma, non avrebbe lasciato messaggi di spiegazione del suo gesto, forse legato a uno stato depressivo che alcuni amici riferiscono di aver notato in lui in occasione degli ultimi incontri. La salma. dopo i primi rilievi esterni da parte del medico legale, è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi di legge.

