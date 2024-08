Pusher accoltellato in un bosco, arrestato un altro carabiniere: aveva partecipato a una rapina

Martedì 30 luglio, i carabinieri hanno arrestato un collega. Il provvedimento è frutto delle indagini nate dopo l’accoltellamento di un uomo, avvenuto lo scorso 6 luglio nei boschi di Castiglione Olona (Varese), da parte di altri due carabinieri, finiti anche loro in manette.

Le investigazioni hanno permesso di scoprire che i due, insieme al terzo collega arrestato proprio oggi, avrebbero commesso una rapina ai danni di un altro spacciatore. Da qui, la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, Marcello Buffa, di emettere un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere accogliendo quindi la richiesta della Procura.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere gli è stata notificata dai suoi colleghi mentre era in vacanza in Sardegna, a casa dei genitori.

La rapina ai danni del pusher sarebbe stata commessa prima del 6 luglio e sempre nei boschi della provincia di Varese. I militari l’avrebbero commessa in un momento in cui erano liberi dal servizio e senza alcun ordine di impiego. Tutti e tre i carabinieri sono stati, ovviamente, sospesi dal servizio.

Oltre che per i militari, la Procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato anche a carico della vittima dell’accoltellamento. Quest’ultima è sospettata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI