Rapina in villa, picconate al carabiniere che voleva difendere la famiglia: arrestato il latitante

Primo arresto per la rapina in villa del 19 novembre 2024 a Martinsicuro (Teramo) in cui rimase ferito un carabiniere. Si tratterebbe di un albanese che con altri 2 banditi si erano introdotti nell’abitazione accorgendosi che, in quel momento, nella mansarda, c’era l’anziana proprietaria madre di un brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso la Compagnia di Alba Adriatica (Teramo).

La signora, allarmata dai rumori, ha contattato al telefono il figlio, impegnato fuori casa. Subito rientrato, trovandosi davanti i malviventi, il militare è stato colpito nonostante avesse subito intimato ai ladri di fermarsi, qualificandosi come carabiniere. I tre lo hanno aggredito, utilizzando anche arnesi da scasso di cui erano in possesso: piccone, piede di porco e bastoni. I 3 sono fuggiti nelle campagne circostanti. Il brigadiere è stato soccorso, poco dopo, dai carabinieri e dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Il militare è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale di Giulianova (Teramo).

Nel corso delle lunghe indagini, i militari di Alba Adriatica hanno verificato che il delitto è stato commesso da individui collegati ad un sodalizio organizzato italo-albanese, dedito alla commissione di furti e rapine in casa su tutto il territorio nazionale, inoltre il 15 marzo a Tortoreto (Teramo), è stato catturato un altro latitante albanese, elemento apicale del sodalizio. Il 28 aprile, sempre a Tortoreto, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 persone, incluso l’arrestato, per il reato di estorsione aggravata in danno di un imprenditore del luogo.

