Passeggia sul fiume e trova una pericolosa tartaruga alligatore “Ha il morso più potente di uno squalo”. Intervengono i carabinieri

Una tartaruga alligatore, la specie di tartaruga più aggressiva, è stata scoperta sul greto del Rio Fellone a Pianezza, vicino a Torino.

L’esemplare, che appartiene a una specie la cui commercializzazione e detenzione è proibita dalla legge 150 del 1992, è stato recuperato dai Carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi di Torino.

Il rettile, pesante 15,7 kg e lungo 60 cm, è stato immediatamente consegnato al Centro Animali Non Convezionali (Canc) di Grugliasco, dove i veterinari hanno constatato che era in buona salute a parte lo stress dovuto all’ambiente inadatto.

La tartaruga alligatore è notoriamente aggressiva e ha un morso potente, capace di esercitare una pressione di 1000 psi, superiore a quella di un leone o di uno squalo bianco.

Al momento, è in un recinto per animali pericolosi all’Oasi del Canc, in attesa di essere trasferita in un bioparco adeguato.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI