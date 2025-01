Ramy: l'audio integrale tra i carabinieri e 118 sui soccorsi. Ecco cosa emerge

Sono da poco passate le 4 del 24 novembre 2023. I sanitari del 118 milanese rispondono a una chiamata. “Emergenza sanitaria?”. Dall’altro capo c’è uno dei carabinieri che hanno partecipato all’inseguimento dello scooter su cui viaggiavano Ramy Elgaml e Fares Bouzidi terminato in via Ripamonti con la morte del ragazzo di 19 anni.

“Svegli?” Domanda l’operatore. “No..uno sì e uno no”. “Sono a terra entrambi?”. ”Si”.“Stiamo arrivando in forze: automedica auto infermieristica e anche le ambulanze. Solo una cosa: quello che è per terra sta respirando o no?”. “Lo stiamo massaggiando”. “Ah lo state massaggiando….”. “Eh sì…”. “Passami chi sta massaggiando…. Ti metto in viva voce? E’ in arresto cardiaco?” “Sembra che non è cosciente”. “Allora si fermi un attimo che la guido io. Perfetto gli dia un pizzicotto tra collo e spalla e mi dica se fa qualcosa o no…”. “Nessuna reazione”. “La pancia si muove, respira?”. “No”.”Nel dubbio le do’indicazioni e ritmo per il massaggio cardiaco…Avete fatto il corso per il defibrillatore e la rianimazione?”. “Si”.“Avete il defibrillatore?”. “No”.“Non c’è problema, i mezzi sono vicini. Continuate con il massaggio cardiaco…”Sto facendo da almeno cinque minuti il massaggio cardiaco…se resta con noi al telefono è meglio”. L’operatore gli da’ alcune indicazioni e il ritmo per il massaggio. “L’automedica arriva entro un paio di minuti. Resto al telefono con voi finché non arrivano i medici. Sta continuando il massaggio? Uno, due, tre, ….bravo continua così, il ritmo è perfetto”. Il carabiniere chiede: “Dov’è l’automedica?”.“In Corvetto, l’ autoinfermeriestica è su via Ripamonti, dovresti vederla e sentirla”. Si sente la sirena delle ambulanze. “Vi lascio col tecnico e l’infermiere” è il congedo dell’operatore al militare.