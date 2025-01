Rissa in centro: ‘Ti ammazzo come in Tunisia’, ragazzino tenta di strappare l’arma a un militare

NOTTE DI VIOLENZA A RIMINI: MINORENNE TENTA DI DISARMARE UN MILITARE

Una serata di ordinaria movida si è trasformata in momenti di alta tensione nel cuore di Rimini. Venerdì 17 gennaio, intorno alle 23, piazza Tre Martiri è diventata teatro di una violenta rissa tra giovani che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Cinque ragazzi hanno dato vita a uno scontro fisico che ha allarmato i passanti, costringendoli a richiedere l’intervento delle autorità.

MINACCE E TENTATIVO DI DISARMO

La situazione è precipitata con l’arrivo di una pattuglia dell’operazione “Strade Sicure”. Mentre tre dei protagonisti della rissa sono riusciti a dileguarsi, gli altri due hanno mostrato un’inaspettata aggressività verso i militari intervenuti. In particolare, un minorenne ha tentato ripetutamente di impossessarsi della pistola d’ordinanza di un militare, accompagnando il gesto con minacce inquietanti: “Ti ammazzo come facciamo in Tunisia”.

INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE E DENUNCIA

Solo grazie all’intervento congiunto di carabinieri e polizia, giunti sul posto in supporto, la situazione è stata riportata sotto controllo. Il minorenne è stato immobilizzato dopo una colluttazione, mentre il suo complice è stato fermato mentre tentava la fuga. Il giovane aggressore è stato successivamente condotto in caserma dai carabinieri e denunciato a piede libero, concludendo una serata che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

