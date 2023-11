Promozioni al Vertice: Sei Nuovi Generali di Divisione nell’Arma dei Carabinieri

In una sessione caratterizzata da vivaci dibattiti e attese, l’odierna commissione di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri ha confermato la promozione a Generale di Divisione di sei ufficiali generali, segnando un momento significativo per la struttura di comando dell’istituzione militare.

I promossi a Generale di Divisione dell’Arma dei carabinieri

Giuseppe De Riggi, 56enne, originario di Napoli, attualmente comandante della Legione Carabinieri Lombardia. Ha precedentemente svolto importantissimi incarichi di Comando, in particolare in Calabria, alla compagnia di Gioia Tauro, Palermo, dove ha comandato il Gruppo Carabinieri. E soprattutto al Comando Generale dove è stato di recente responsabile di tutta la branca “operazioni”.

Canio La Gala, 56 enne originario di Corato, ha comandato il comando provinciale di Napoli, compito già ricoperto a Milano dal 2015 al 2017. Ora La Gala guida il IV reparto sostegno logistico delle forze al Comando generale dell’arma di Roma.

Paolo Aceto, 56 enne, di Formia, dal 1991 al 1995 è stato impiegato in Sicilia, dove ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo e, per tre anni, la Compagnia di Petralia Sottana (Palermo). Dopo aver retto per i successivi cinque anni la Compagnia Carabinieri di Torino San Carlo. Da Generale di Brigata ha retto il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Francesco Gargaro, 57 anni, originario di Brindisi, 57 anni. Ha guidato le Compagnie di Bianco, Viareggio e Roma Casilina. In seguito, ha assunto il comando del Gruppo di Castello di Cisterna e dei Comandi Provinciali di Catania e Roma, oltre a dirigere il 10° Battaglione Carabinieri Campania a Napoli.

Massimo Zuccher, 56 enne di Verona. Ha guidato, per oltre un decennio, reparti territoriali e investigativi in Veneto e in Sicilia mentre, nei primi anni Duemila, ha comandato il contingente militare italiano impegnato nella missione Onu in Etiopia ed Eritrea. Il generale Zuccher ha anche guidato, dal 2014 al 2017, il comando provinciale carabinieri di Parma tra il 2014 e il 2017. E’ attualmente comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

Marco Lorenzoni, si prepara a ricevere il grado di Generale di Divisione con decorrenza da luglio. 57 anni, nato a Roma, ha comandato la Legione dei Carabinieri del Trentino Alto Adige. Nel corso della sua carriera ha alternato funzioni di comando alla Compagnia di Tempio Pausania (SS), nel Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e al Gruppo di Genova, con incarichi di staff allo Stato Maggiore della Difesa, all’Ufficio di coordinamento delle Forze di Polizia e al Comando Generale dell’Arma in Roma.

Queste promozioni non sono solo un riconoscimento individuale, ma rappresentano anche un rinnovamento nella leadership dell’Arma, con l’introduzione di esperienze diverse e di visioni strategiche che saranno fondamentali per affrontare le sfide della sicurezza contemporanea. L’Arma dei Carabinieri, con questi nuovi Generali di Divisione, si rafforza nella sua missione di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, confermando il suo ruolo cruciale all’interno delle istituzioni italiane.

