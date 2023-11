Il Dirigente Fabio Abis nuovo Direttore del Servizio dei Reparti Speciali della Polizia di Stato

Fabio Abis, dirigente superiore della polizia di stato, ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando il comando del reparto Mobile di Roma per ricoprire l’incarico di direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Telecomunicazioni e reparti Speciali della Polizia di Stato. Con una carriera distinta e ricca di successi, Abis è noto per il suo impegno e i risultati ottenuti nella lotta alla criminalità organizzata.

Nato nel 1966 a Taranto, Abis ha guidato la squadra Mobile locale dal 2005 al 2011, dove ha conseguito successi notevoli. Sotto la sua direzione, sono state condotte nove operazioni antimafia significative, risultando nella cattura di 146 persone e nel sequestro di beni per un valore di circa 8,5 milioni di euro. In aggiunta, ha portato a termine 15 operazioni contro la criminalità organizzata non mafiosa, arrestando 110 individui e sequestrando beni per circa 3,5 milioni di euro. Le sue capacità investigative hanno anche portato alla risoluzione di 12 casi di omicidio, con l’arresto dei colpevoli.

La carriera di Abis nella Polizia di Stato è stata impreziosita da vari ruoli significativi. Dopo il trasferimento a Roma nel 2013, ha gestito i principali commissariati di polizia della capitale, inclusi quelli di Fiumicino, Romanina, Casilino, San Paolo, Lido, Viminale e, di recente, il Primo Distretto Trevi Campo Marzio. Quest’ultimo, considerato il più importante e complesso, gestisce un corpo di circa 500-600 poliziotti. Nella città eterna, Abis si è distinto per l’efficace gestione dell’ordine pubblico, dirigendo personalmente circa 440 servizi in otto anni.

L’avanzamento di Abis a un ruolo così critico come direttore centrale testimonia la fiducia nel suo eccezionale contributo alla sicurezza nazionale. Con la sua vasta esperienza e i successi conseguiti, si prevede che continuerà a lasciare un segno indelebile nella storia della Polizia di Stato italiana.

