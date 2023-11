Crosetto loda i Carabinieri: “Gli alleati ce li chiedono per mediare coi palestinesi”

Serve aiuto e, dal Libano, il richiamo arriva in Italia. A dirlo è lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto che, in occasione della presentazione del Calendario storico 2024 dell’Arma dei Carabinieri, ne ha dato notizia. “Sono tempi difficili ma in Libano grandi nazioni, la più potente nazione del mondo ora che ha bisogno di parlare coi palestinesi e trovare un interlocutore ha chiesto aiuto all’Italia, ai carabinieri che hanno formato in questi anni i palestinesi”, ha dichiarato il ministro.

“Un ruolo fondamentale”, ha aggiunto Crosetto, “riconosciuto al nostro Paese attraverso il lavoro di persone che nessuno di voi conosce e neanche io conosco, e che in questi anni hanno lavorato servendo lo Stato. Questa è l’Arma dei carabinieri.”

Un riferimento, quello del titolare della Difesa, alle forze dell’ordine impegnate nel territorio palestinese nella missione Miadit, evacuate dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Nel suo ruolo da intermediaria, alle parole, l’Italia affianca anche un aiuto concreto. “Ma l’operazione militare che l’Italia vuole portare avanti non si fermerà qua”, puntualizza Crosetto. “Lo stato maggiore della Difesa sta coordinando l’invio di un ospedale da campo su terra che è nostra intenzione, in accordo anche con i palestinesi, portare direttamente sul territorio di Gaza”.

Secondo il titolare del ministero, la missione ha raccolto la condivisione di paesi europei, arabi e delle forze Nato. “Questo vuole essere il primo passo di un’iniziativa nella quale non vogliamo essere gli unici”, dichiara Crosetto. “Anzi, vogliamo essere i primi. Non ci disturberà se gli altri ci supereranno in volontà di aiuti umanitari. Ma ci pare importante partire dando questo segnale concreto. Io vorrei che scoppiasse la gara tra paesi arabi e occidentali nel fornire aiuto. Che ci fosse una gara senza più paesi, senza più divisioni nel portare aiuto alle persone che stanno subendo questa guerra senza avere alcuna colpa”.

