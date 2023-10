Commissioni di Avanzamento a Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri: Ecco i Generali promossi

Dopo una lunga e concitata riunione, finalmente è arrivata la fumata bianca per l’avanzamento a Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri. La decisione non è stata immediata e univoca, ma alla fine sono stati selezionati cinque ufficiali di grande esperienza e competenza. La Redazione di Infodifesa è lieta di formulare i più sentiti auguri ai neo-promossi Generali di Corpo d’Armata e, di seguito, vi presentiamo i loro nominativi accompagnati da brevi biografie.

Generale di Divisione Marco Minicucci

Il Generale Marco Minicucci è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno e in Scienze della Sicurezza presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. La sua carriera è stata caratterizzata da un percorso formativo di eccellenza, che include il completamento di corsi presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha anche frequentato corsi di alto livello presso il Centro Alti Studi per la Difesa e ha conseguito due Master, uno in “Studi Internazionali Strategico-Militari” e l’altro in “Scienze Strategiche.”

Il Generale Minicucci ha ricoperto incarichi di rilevanza in diverse sedi, tra cui il comando di varie Compagnie e Reparti Territoriali. Ha anche svolto mansioni operative e di coordinamento presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comandante provinciale di Napoli e comandante della Legione Carabinieri Lazio. Nel suo attuale incarico come Sottocapo di Stato Maggiore, il Generale Minicucci porta con sé una vasta esperienza e competenza strategica.

Generale di Divisione Fabrizio Parrulli

Il Generale Fabrizio Parrulli ha iniziato la sua carriera militare dopo aver frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha prestato servizio presso la Scuola Sottufficiali di Firenze prima di diventare esperto per l’Italia nello staff militare dell’Unione Europea a Bruxelles. In seguito, ha assunto incarichi di comando di rilievo, tra cui quello di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno.

Il Generale Parrulli è noto per la sua vasta esperienza internazionale e per le sue abilità di coordinamento e pianificazione, che lo hanno portato a ricoprire incarichi strategici all’interno del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Generale di Divisione Aldo Iacobelli

Il Generale Aldo Iacobelli è laureato in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna ed è autore di numerose pubblicazioni su argomenti operativi e scientifici.

La sua carriera è stata caratterizzata da esperienze di comando sia nell’Organizzazione Addestrativa che in ambito territoriale. Dopo aver comandato la Compagnia Carabinieri di Roma Parioli, da Ufficiale Superiore ha ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Bari ed ha retto i Comandi Provinciali di Rimini, Cosenza e Bari. Nella sua ampia esperienza di servizio è stato inoltre Capo Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, svolgendo tale incarico contemporaneamente a quello di membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, in concomitanza con la celebrazione del Bicentenario di Fondazione dell’Istituzione e dello svolgimento dell’Expo di Milano. Ha comandato la Legione Piemonte ed attualmente comanda la Divisione Unità Mobili dell’Arma dei carabinieri.

Generale di Divisione Massimo Mennitti

Il Generale Massimo Mennitti ha una lunga e ricca carriera alle spalle. Dopo aver prestato servizio come istruttore presso la Scuola Sottufficiali di Firenze e l’Accademia Militare di Modena, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Merano e il Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.

Una delle sue esperienze più significative è stata come responsabile della sicurezza interna nel comando alleato della NATO per l’Europa a Bruxelles. Ha anche ricoperto il ruolo di capo missione “Miadit Palestina” nell’ambito di un accordo bilaterale tra il governo italiano e l’autorità palestinese. Attualmente, il Generale Mennitti è al comando dei Carabinieri presso il Ministero degli Affari Esteri.

Generale Giuseppe La Gala

Il Generale Giuseppe La Gala, con una carriera militare iniziata nel 1982, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità. È stato Direttore della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Generale Ispettore degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri, e Comandante della Legione Carabinieri “Veneto.” Ha anche svolto compiti importanti come Capo del VI Reparto per la Pianificazione e il Controllo delle attività amministrative e finanziarie dell’Arma dei Carabinieri. Decorato con diverse onorificenze, il Generale La Gala è un ufficiale di grande esperienza e competenza.

