Ipotesi Aumenti 2024: adeguamenti stipendiali dirigenti e rinnovo contratto per i contrattualizzati

L’USMIA, unica associazione rappresentativa a livello Interforze, composta da personale dell’Esercito, della Marina Militare/Guardia Costiera e dei Carabinieri – sulla base dei dati forniti dalla Funzione Pubblica – ha elaborato un’ipotesi di aumento netto sulla parte fissa e continuativa degli stipendi del personale militare, come illustrato nelle tabelle allegate.

Gli incrementi prospettati sono strutturati in base al grado e all’anzianità di servizio, con variazioni proporzionali per ciascuna categoria.

È rilevante sottolineare che il netto indicato è stato calcolato applicando le aliquote IRPEF massime:

– il 43% per i dirigenti;

– il 35% per il personale contrattualizzato.

Le informazioni riportate rappresentano una proiezione elaborata internamente dai dirigenti USMIA Interforze, basata sui dati attualmente disponibili.

Tuttavia, le trattative in corso potrebbero comportare variazioni rispetto alle stime indicate.

Le tabelle dimostrano che gli aumenti per il personale militare sono paragonabili ma gli aumenti in campo saranno insufficienti per tutte le categorie, per annullare gli effetti dell’inflazione dell’ultimo triennio.

USMIA si batterà, che nella prossima finanziaria venga riconosciuta concretamente la specificità del personale militare.

L’USMIA Interforze, sempre in prima linea nella tutela e valorizzazione delle donne e degli uomini che indossano le stellette, continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo delle trattative, assicurando aggiornamenti costanti ai propri iscritti e a tutto il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Il prossimo incontro di contrattazione è previsto per il 30 settembre 2024.

clicca per leggere gli aumenti