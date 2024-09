Bonus Befana, arriverà a dicembre: 100 euro netti. A chi spetta

Il governo Meloni ha annunciato una modifica del bonus Befana. Il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha confermato che l’erogazione del contributo sarà anticipata da gennaio a dicembre, trasformando di fatto il “bonus Befana” in un “bonus Natale”.

Destinatari e importo del bonus

L’aiuto, in arrivo a dicembre (forse con la tredicesima), non sarà per tutti. Ricalcherà lo schema della scorsa edizione, quindi solo per le famiglie di lavoratori dipendenti, con coniugi non separati, con figli a carico e un reddito medio-basso, cioè compreso fra 8.500 e 28mila euro lordi annui. Esclusi, dunque, coloro che hanno guadagni rasoterra e che, come di consueto, sono esentati dal versare le imposte.

Motivazioni dell’anticipo

Leo ha spiegato che l’anticipo è stato reso possibile grazie al miglioramento dei conti pubblici, in particolare sul fronte delle entrate. Questa situazione favorevole ha permesso al governo di allocare le risorse necessarie per l’erogazione del bonus senza impatti negativi sulla tassazione.

Iter legislativo e tempistiche

Il vice ministro ha inoltre precisato che la modifica del bonus sarà inclusa negli emendamenti del decreto Omnibus. Mentre il bonus anticipato sarà erogato a dicembre, il resto del provvedimento entrerà in vigore, con ogni probabilità, dal 1° gennaio 2025.

