PRESUNTA TESTIMONIANZA CHOC DA MILANO: “LA POLIZIOTTA PIANGEVA DURANTE LE VIOLENZE IN PIAZZA DUOMO: SONO IMPOTENTE”

Milano – Nuovi inquietanti episodi di violenza di gruppo hanno funestato i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Sei studenti belgi di Liegi – quattro ragazze e due ragazzi tra i 20 e 21 anni – hanno denunciato di essere stati vittime di aggressioni e molestie durante la notte di San Silvestro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Sudinfo, il gruppo di giovani è stato accerchiato e bloccato da più persone per circa dieci minuti. “Ci tenevano per mano mentre altri ci toccavano sotto i vestiti”, ha raccontato Laura, una delle vittime.

Solo l’intervento di un cittadino italiano, anche lui presente in piazza con la moglie (a sua volta molestata), ha permesso ai ragazzi di liberarsi dalla morsa degli aggressori.

Il racconto prosegue: i giovani, una volta liberatisi dalla morsa degli aggressori, sono andati a cercare le forze dell’ordine e si sono imbattuti in una poliziotta che, sempre secondo il racconto di Laura riportato dal quotidiano, tutto da verificare, avrebbe “pianto davanti a me”, definendosi “impotente di fronte a questa situazione”. Il gruppo di belgi aveva sentito delle violenze avvenute nel 2022, ma poi non aveva più avuto notizia di pericoli. Anche se, tornati in albergo, si sono sfogati con qualcuno del personale, e la risposta sarebbe stata che questo tipo di episodi accadrebbe ogni anno.

Gli eventi si sono verificati nonostante le misure di sicurezza rafforzate disposte dal prefetto Claudio Sgaraglia, che aveva istituito “zone rosse” in diverse aree della città, inclusa piazza Duomo, con presidi fissi delle forze dell’ordine. Nella notte circa 30 persone sono state allontanate dalle zone sensibili su un totale di 1.200 controllate, in una piazza che ha visto la presenza di circa 20mila persone.

Le autorità competenti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Si attendono sviluppi dalle indagini per fare piena luce su questo ennesimo grave episodio che mina la sicurezza nel cuore di Milano.

