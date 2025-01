RETROSCENA STARLINK-ITALIA: PALAZZO CHIGI SMENTISCE L’ACCORDO CON MUSK

Colpo di scena nel caso SpaceX-Italia. Palazzo Chigi interviene con una smentita ufficiale sulla presunta firma di accordi con l’azienda di Elon Musk per l’utilizzo del sistema Starlink, gettando nuova luce sulla vicenda che ha agitato il dibattito politico nelle ultime ore.

LA SMENTITA

“Non sono stati firmati contratti né conclusi accordi tra il governo italiano e SpaceX per l’uso del sistema Starlink” – questa la posizione netta che emerge dalla presidenza del Consiglio, che ridimensiona le indiscrezioni circolate attraverso Bloomberg.

IL QUADRO REALE

Tuttavia, lo staff della premier Meloni conferma l’esistenza di “normali interlocuzioni” con l’azienda spaziale americana. Si tratterebbe di ordinari approfondimenti tecnici sulle tecnologie per comunicazioni protette e trasmissione di dati crittografati, prassi comune nei rapporti tra apparati statali e aziende del settore.

IL CASO TRUMP

Particolarmente decisa la smentita riguardo al presunto collegamento con l’incontro Trump-Meloni. Palazzo Chigi bolla come “ridicola” l’ipotesi che il tema SpaceX sia stato oggetto di discussione durante il colloquio con l’ex presidente americano.

GLI INTERROGATIVI

Restano però aperti diversi interrogativi: perché la notizia è stata fatta trapelare attraverso una testata autorevole come Bloomberg? Si è trattato di un “pallone sonda” per testare le reazioni dell’opinione pubblica? O, come suggeriscono alcune fonti, la vicenda nasconde altri risvolti politici?

La vicenda evidenzia la delicatezza delle partite in corso sul fronte delle tecnologie strategiche per la sicurezza nazionale, in un momento di crescente competizione internazionale nel settore delle comunicazioni satellitari.