Portiere d’albergo riprende tre ragazzi e viene massacrato: ferita anche la madre

Un uomo che lavora come portiere in un albergo è stato pestato dopo aver ripreso tre ragazzi che stavano facendo pipì davanti all’hotel in cui era in servizio a Marghera, provincia di Venezia. Aggredita anche la madre. La polizia sta visionando le telecamere per individuare i responsabili.

Si trova in ospedale con il volto tumefatto, un trauma cranico e diverse fratture il portiere di 31 anni pestato a Marghera, località del comune di Venezia, per aver ripreso tre ragazzi che stavano facendo pipì davanti all’hotel in cui lavorava. Secondo quanto riporta La Nuova Venezia, l’aggressione è avvenuta mercoledì mattina alle 5.30, quando l’uomo aveva quasi finito il suo turno di lavoro. La notizia, però, è salita alla ribalta solo nelle ultime ore, dopo che la sorella ha denunciato quanto avvenuto.

Caccia ai responsabili

Secondo quanto si apprende, i tre ragazzi non hanno aggredito solo il portiere, ma anche sua madre, che avrebbe dovuto dargli il cambio a lavoro. La donna è stata ferita al braccio e a una gamba. Per difenderli sarebbero intervenuti anche alcuni clienti che lavorano a Porto Marghera: uno di loro sarebbe stato scaraventato a terra. Dopo l’episodio, riporta La Nuova Venezia, i tre sono fuggiti su un’auto bianca. Sul loro conto si sa solo che sono stranieri: per individuarli, la polizia sta visionando le telecamere della zona.

