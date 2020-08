Poliziotto travolto sull’A1. L’agente è in gravissime condizioni

Sta lottando tra la vita e la morte un agente della polizia stradale in servizio a Settebagni. Intorno alle 18.30 la pattuglia ha raggiunto un punto dove c’erano dei detriti a terra e stavano segnalando il pericolo.

Una Citroen di colore azzurro, che procedeva ad alta velocità sulla corsia di emergenza, non avrebbe visto l’agente e lo ha travolto sbalzandolo per decine di metri dal luogo dell’impatto.

Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravissime. Appena dato l’allarme, dalla vicina base di Elitaliana è decollato un Pegaso dell’elisoccorso che è arrivato sul posto solo dopo qualche minuto.

Il medico e l’anestesista di bordo hanno prestato i primi soccorsi e intubato l’uomo con politrauma e un fortissimo trauma cranico.

Le sue condizioni sono gravissime e i medici stanno cercando di fare il possibile per salvargli la vita. Come si può vedere dalle foto, la Citroen di colore azzurro parcheggiata sulla corsia d’emergenza mostra evidenti i segni del terribile impatto.

Il traffico è stato bloccato e si è formata una coda di diversi chilometri in direzione Roma. A bordo della Citroen due uomini che attualmente sono in stato di fermo. Gli agenti dovranno capire perché viaggiavano ad alta velocità sulla corsia d’emergenza e come sia stato possibile per loro non vedere le indicazioni di pericolo e gli agenti in servizio sulla strada.