Poliziotti alle prese con soggetti affetti da disturbi psichiatrici, a Roma un webinar per gli agenti.

«Il seminario organizzato dalla Questura di Roma e rivolto al personale della Polizia di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento e la tutela di categorie di persone affette da psicopatologie e spettro autistico, ha avuto un grande successo ed è stato molto apprezzato dai colleghi».

Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«Molto spesso ci ritroviamo in situazioni in cui le nostre competenze rischiano, non volutamente, di sconfinare in quelle medico sanitarie che richiedono preparazione e sensibilità maggiore, soprattutto rispetto a soggetti irrequieti e in preda al delirio. Ben vengano dunque momenti di formazione come questo, rivolti a chi ogni giorno scende in strada per il controllo del territorio».