Poliziotti aggrediti a Massa, Capo della Polizia: “È tempo di recuperare il rispetto delle Istituzioni e di chi in prima linea le rappresenta”.

“Sottolineo l’altissima professionalità mostrata dai poliziotti nell’aggressione da parte di un gruppo di giovani a Marina di Carrara“. Sono le parole del capo della polizia Franco Gabrielli, sentito da La Nazione sui fatti di Marina di Carrara, dove un gruppo di ragazzi ha cercato di impedire l’arresto di un loro amico assaltando una Volante e danneggiandola.

Un episodio per il quale sono comparsi sui social diversi video. Il capo della polizia ha chiamato il questore di Massa Carrara per esprimere il proprio plauso ai poliziotti. “Che non hanno reagito alle provocazioni – dice Gabrielli – evidenziando equilibrio e moderazione, comportamenti esemplari nella gestione dell’ordine pubblico.

Il capo della polizia ha, inoltre, riaffermato quanto recentemente detto in occasione del suo intervento all’appuntamento estivo del festival della Versilia a Marina di Pietrasanta, esprimendo forte preoccupazione per il clima di insofferenza nei confronti dell’ operato delle forze dell’ordine registrato negli ultimi tempi in diverse città italiane. Forze dell’ordine che lavorano ogni giorno a tutela dei diritti costituzionali e per la sicurezza di tutti i cittadini.

“È forse il tempo – ha concluso il capo della polizia – di recuperare tutti il rispetto delle Istituzioni e di chi in prima linea le rappresenta”.