Polizia, tragico incidente a Mikonos: perde la vita un giovane poliziotto di 29 anni

Riportiamo la tragica notizia della scomparsa di un giovane poliziotto. L’Agente della Polizia di Stato SCIPIO Simone, 29enne di Roma, in servizio presso la Questura di Roma è deceduto in seguito alle conseguenze di un sinistro stradale avvenuto sull’isola di Mykonos dove stava trascorrendo un periodo di vacanza in compagnia di altri colleghi.

Sulla base della ricostruzione della dinamica eseguita dalla Polizia di Mykonos, il QUAD stava marciando regolarmente nella propria corsia quando, per motivi ancora non chiariti, sarebbe andato a sbattere sulla fiancata del mini bus, in quel momento fermo al lato della carreggiata del senso opposto di marcia in quanto l’autista era impegnato in una conversazione telefonica. In seguito al primo impatto il QUAD ha deviato andando ad urtare contro il muro di contenimento della strada.

La polizia di Mykonos ha arrestato il conducente del mini bus che nella giornata odierna comparirà in udienza presso il Tribunale di Syros, capitale amministrativa delle Cicladi.