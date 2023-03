Polizia penitenziaria, concorso per 1.713 allievi agenti: requisiti, scadenza e come fare domanda

A inizio mese è stato reso noto il bando di concorso per la ricerca di 1.713 agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria. Tra i requisiti obbligatori per la partecipazione ci sono, oltre a quelli di base come l’essere italiani, godere dei diritti civili e politici e avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, anche alcuni requisiti specifici, come la possesione delle qualità morali e di condotta, oltre all’efficienza fisica e all’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria. Sono esclusi coloro che hanno ricevuto una condanna a pena detentiva o che sono sottoposti a misure di prevenzione.

Il concorso si svolgerà con la seguente sequenza: una prova scritta d’esame, le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e gli accertamenti attitudinali. Per quanto riguarda le prove di efficienza fisica, sono previsti standard maschili e femminili di prestazioni sportive, come indicato nella tabella 1. Al superamento di ogni fase è possibile accedere alla successiva; in qualsiasi momento, tuttavia, si può essere sottoposti a controlli per verificare l’accuratezza della domanda inserita.

L’invio della domanda di partecipazione al concorso è possibile a partire dal 16 marzo 2023 fino al 14 marzo 2023 ed è necessario utilizzare la modalità telematica avendo in possesso lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Le date delle prove del concorso saranno comunicate il 14 giugno 2023.

