Polizia Penitenziaria: il bando di concorso per 1.758 Allievi Agenti

E’ stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia l’avviso relativo al nuovo bando di concorso indetto con decreto del direttore generale del Personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 31 marzo 2022, per 1.758 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 19 aprile 2022 – 4aserie speciale.

In particolare, 1055 posti (791 uomini; 264 donne), sono riservati: ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che siano in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Per i restanti 703 posti (527 uomini; 176 donne), potranno presentare domanda tutti i cittadini italiani. Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e, una volta compilata invierà la domanda esclusivamente con modalità telematiche 20 aprile 2022 al 19 maggio 2022

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai concorsi ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, di ricevuta di invio della domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per sostenere la prova d’esame, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it a far data dal 22 giugno 2022, ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ALLIEVI AGENTI polizia penitenziaria – 31 marzo 2022 – Concorso per 1.758 posti ruolo maschile e femminile – Scheda di sintesi

Il bando di concorso è indetto con d.d. 31 marzo 2022. La domanda di partecipazione va redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche.

Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le domande possono essere presentante esclusivamente online dal 20 aprile 2022 al 19 maggio 2022.

►FORM DI DOMANDA (disponibile dal 20 aprile 2022)

► GUIDA alla compilazione (pdf, 871 kb)