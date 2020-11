Polizia, camere singole per i fuori sede. Ecco la circolare

Il sindacato UIL Polizia ha divulgato la circolare in merito all’utilizzo delle camere singole per gli Operatori fuori sede per l’attuale emergenza covid.

In relazione all’evoluzione della fase emergenziale da COVID-19 si legge nella circolare – nel ribadire le

indicazioni contenute nelle circolari della Direzione Centrale di Sanità, si richiama

l’attenzione delle SS.LL. affinché venga prestata la massima attenzione al personale impiegato fuori sede.



In particolare, è auspicabile prevedere una sistemazione alloggiativa in camera

singola, significando che l’eventuale utilizzo solo in via residuale, di stanze doppie dovrà garantire spazi e metrature che consentano di rispettare il distanziamento sociale e evitare il diretto contatto tra coloro che vi alloggiano.



Si confida – termina la circolare – nella puntuale applicazione della direttiva.