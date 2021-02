Pietro Serino nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito

Il Generale di Corpo d’Armata, Pietro Serino 60 anni, è il nuovo capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Serino è stato nominato, questa mattina, dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini

Il Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino è nato a Roma il 3 giugno 1960.

Conseguita nel 1978 la Maturità Scientifica presso la Scuola Militare “Nunziatella”, ha frequentato il 160° Corso dell’Accademia Militare di Modena ed il corrispondente Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali di Torino.

Promosso Tenente dell’Arma delle Trasmissioni nel 1982, ha prestato servizio presso l’11° Battaglione Trasmissioni quale Comandante di Plotone, Comandante di Compagnia e Capo Sezione Operazioni. Ha successivamente comandato il Battaglione “Leonessa” dell’11° Reggimento Trasmissioni e da Colonnello il 1° Reggimento Trasmissioni, unità di supporto del Corpo di Reazione Rapido Italiano per la NATO (NRDC-ITA).

Nel corso della sua carriera, il Gen. C.A. Serino ha frequentato il Corso Basico di Guerra Elettronica per Ufficiali, il Corso per Ufficiale Addetto all’Aerocooperazione (G-3 Air), il Corso Basico CIMIC per Ufficiali, i Corsi 117° Normale e Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra dell’Esercito, l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e l’USArmyWar College negli Stati Uniti. Ha conseguito la Laurea ed il Master di 2° livello in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino ed un secondo Master, sempre in Scienze Strategiche, presso l’USArmyWar College.

Quale Ufficiale di Stato Maggiore, ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito come Ufficiale Addetto presso l’Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento del I Reparto e come Capo Sezione presso l’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e presso il Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria. Da Colonnello ha diretto l’Ufficio Pianificazione dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Promosso Generale di Brigata nel 2008, ha svolto nel triennio 2007 – 2010 l’incarico di Addetto per l’Esercito presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, DC. Successivamente ha comandato la Brigata Trasmissioni e dall’ agosto 2011 è stato Capo Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Promosso Generale di Divisione nel 2012, nel triennio 2013-2016 è stato Capo Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio dello Stato Maggiore Difesa.

In data 1° gennaio 2016 è stato promosso al grado di Generale di Corpo d’Armata.

Dal febbraio 2016 al marzo 2017 è stato Presidente del Comitato Guida per l’Implementazione del Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa.

Dal 1° febbraio 2017 al 30 ottobre 2018 è stato Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito in Roma.

A far data dal 31 ottobre 2018 è il Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa.

Decorazioni – Onorificenze:

• Commendatore dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana;





• Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare;





• Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio;





• Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando;





• LegionofMeritOfficerconcessa dal Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti.



Il Generale di Corpo d’Armata Serino ha due figli: Daniele e Francesco.