Promozione al grado di Generale di Divisione: sei nuovi vertici per l’Esercito

L’Esercito Italiano ha annunciato la promozione di sei Generali di Brigata al grado di Generale di Divisione. Ecco i loro profili professionali.

Generale Stefano Messina

Nato a Napoli classe 1970, è l’attuale Comandante della Brigata Sassari. Laureato in Ingegneria dei Trasporti, ha iniziato la sua carriera nel 1996 come comandante di plotone guastatori paracadutisti. Ha guidato successivamente la Compagnia Genio Guastatori a Pisa e la 32ª Compagnia guastatori a Udine. Tra i suoi comandi più significativi: il Battaglione “Bolsena” del 5° Reggimento Genio Guastatori e il 6º Reggimento Genio Pionieri in Roma. Dal 2020 al 2023 ha ricoperto l’incarico di Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C.

Generale Paolo Sandri

Classe 1971, proviene dal 173° Corso “Valore” dell’Accademia Militare. La sua carriera è caratterizzata da significative esperienze internazionali in Bosnia, Libano e Kosovo. Ha frequentato il prestigioso British Defence College nel 2010. Tra i suoi comandi principali figurano il 3° Reggimento Alpini, il 9° Reggimento Alpini e la Brigata Pinerolo. Ha guidato la Task Force Susa durante importanti operazioni nel territorio nazionale.

Generale Mario Ciorra

Classe 1972, anch’egli del 173° Corso “Valore”, ha costruito la sua carriera nell’Arma di Cavalleria. Ha comandato uno Squadrone nel Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), il Primo Gruppo Squadroni del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) e successivamente il Reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°). Ha coronato la sua carriera con il comando della prestigiosa Brigata Garibaldi.

Generale Maurizio Taffuri

Classe 1972, ha segnato la sua carriera con il comando del Reggimento Batterie a Cavallo di Vercelli. Il suo percorso professionale ha raggiunto l’apice con il comando della Brigata Meccanizzata Aosta, consolidando la sua esperienza nella componente pesante dell’Esercito.

Generale Giuseppe Scuderi

Classe 1971, proviene dalla Scuola Militare “Nunziatella” (200° Corso) e dal 172° Corso dell’Accademia Militare. Ha conseguito prestigiosi titoli di studio internazionali, tra cui il Master presso il King’s College di Londra. Ha comandato il 187° Reggimento della Folgore di Livorno e la Brigata di Supporto al Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO.

Generale Giovanni Brafa Musicoro

Classe 1970, laureato in Ingegneria Civile, ha costruito la sua carriera nel Genio. Ha comandato unità presso il 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma e il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. È stato al comando del I Battaglione Pontieri e del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Ha partecipato a missioni in Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Libano, distinguendosi anche nelle operazioni nazionali Domino e Strade Sicure.

La redazione di Infodifesa si congratula con i neo promossi Generali di Divisione, augurando loro di proseguire con successo il loro percorso professionale al servizio del Paese. Un traguardo che premia anni di dedizione e alta professionalità.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI