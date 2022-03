Pensione, liquidazione TFS, Fondo Previdenza e Assistenza. Le risposte a tante domande in una brochure del SINAFI

La pensione e i suoi meccanismi collegati, la liquidazione del TFS, la liquidazione del Fondo Previdenza, la liquidazione del Fondo Assistenza dei Finanzieri. Sono solo alcuni dei quesiti cui risponde il sindacato SINAFI con allegata brochure esplicativa.

“Moltissimi colleghi si rivolgono a noi quotidianamente perché non hanno ben chiari molti aspetti delle materie legate al sistema pensionistico.

Abbiamo deciso, quindi, di utilizzare delle vignette con due personaggi di fantasia, molto simpatici, Ciccio e Peppe, per cercare di dare risposte semplici, chiare e intuitive alle tante domande che più di frequente ci vengono rivolte.

Siamo sicuri che Peppe saprà spiegare in maniera chiara e con parole semplici, non solo a Ciccio, ma anche a tutti coloro che vorranno essere maggiormente informati dei propri diritti, le questioni che più stanno a cuore, ma che troppo spesso rimangono perfette sconosciute. Auspichiamo, che ognuno di voi, se avrà trovato utile questo nostro contributo, farà come ha fatto Ciccio nella penultima scenetta………..si iscriverà subito al SINAFI, qualora non lo fosse già, per sostenere un gruppo forte e motivato di colleghi che, ormai da due anni, dedicano la maggior parte del loro tempo libero e senza alcun compenso o ritorno di alcun genere, a difendere i diritti dei loro colleghi e ricercare le migliori condizioni di lavoro, di vita, stipendiali e di equità lavorativa, in un contesto non sempre agevole e dove non tutto quello che appare scontato lo é davvero.

Stiamo costruendo un progetto che costituirà un punto di riferimento per tutti i finanzieri, consentendoci di essere più forti in quei contesti e sui quei tavoli politici che, per troppi anni, ci hanno considerato come “soldati senza diritti e senza parola”.

Clicca per fruire della Brochure SINAFI Conoscere e capire i propri diritti pensionistici