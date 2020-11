Ricalcolo Pensioni Militari. Udienza Sezioni Riunite deciderà definitivamente sull’art. 54

Importanti novità per le pensioni dei militari arruolati negli anni 81/83. Infodifesa sollevando la problematica in anteprima nel dicembre del 2016 ha suggerito a migliaia di militari il vulnus legislativo e le modalità per presentare ricorso presso la Corte dei Conti. Ora dopo anni di sentenze, differenti per regione, la 𝐋𝐚 sezione I centrale di appello 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐄𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚.

Il potere di nomofilachia delle SSUU per il giudizio pensionistico prevede il deferimento ad iniziativa delle Sezioni di appello, in caso di “indirizzi interpretativi” difformi in sede regionale.

Nell’udienza fissata per il 25 novembre alle ore 10, si dovrà decidere, definitivamente, sull’applicabilità dell’art. 54 dpr 1092/1973. Non vi sarà modo, quindi, per le Sezioni regionali di decidere in senso difforme né di rimettere nuovamente la questione alle SSRR per un eventuale ripensamento pertanto, in attesa del definitivo pronunciamento, sconsigliamo ai nostri lettori interessati dalla norma di intraprendere nuovi contenziosi.