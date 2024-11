Parte colpo di pistola, carabiniere ferito ad un polpaccio

Stava lasciando il tribunale dei minorenni di Cagliari quando, prendendo la pistola in mano gli è partito un colpo che lo ha ferito a un polpaccio.

E’ accaduto questa mattina nel capoluogo sardo.

Secondo una prima ricostruzione il carabiniere 51enne aveva accompagnato un magistrato nel palazzo che ospita il tribunale dedicato ai minori.

Al momento di andare via dall’edificio ha preso la pistola ed è partito accidentalmente un colpo. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è sotto choc per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Inevitabile l’apprensione iniziale nel sentire il colpo d’arma da fuoco. Sono arrivate anche le pattuglie della Polizia. Poi si è capito che era stato un incidente.

