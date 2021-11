Parcheggia l’auto e viene colpito da malore: muore carabiniere di 54 anni

Un altro lutto ha colpito l’arma dei Carabinieri. Venerdì sera è improvvisamente morto il vice brigadiere Pasqualino Palazzese, 54 anni, originario di Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo), in servizio al comando di Alba Adriatica, dov’era responsabile informatico di compagnia.

La notizia, ieri mattina, si è subito diffusa lungo la costa dove il militare era conosciuto e stimato. A non dargli scampo è stato un infarto fulminante. Venerdì, ad ora di pranzo, Palazzese ha smontato di turno dal suo ultimo servizio. Nel pomeriggio è stato impegnato per cose personali. In serata, quando è tornato a casa, a Villa Rosa, ha parcheggiato l’auto, però, non ha fatto neanche in tempo a rincasare. Il dolore lancinante al cuore l’ha avvertito in quell’esatto frangente, si è accasciato a terra ed è deceduto. Sono stati i suoi familiari, insospettiti nel non vederlo rientrare nonostante l’auto parcheggiata, a ritrovarlo ormai esanime.