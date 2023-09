Studente minorenne senza biglietto: “Schiaffeggiato da un carabiniere”

Non aveva il biglietto e non voleva fornire i documenti, così, al termine di una discussione, è stato colpito da uno schiaffo. È quanto sarebbe accaduto a un giovane minorenne ieri mattina a Firenze mentre viaggiava su un autobus della linea urbana. Sorpreso dai controllori senza biglietto, lo studente minorenne avrebbe iniziato una discussione e poi si sarebbe rifiutato di fornire i documenti al controllore. Una scena che ha attirato l’attenzione degli altri passeggeri, in particolare di un uomo che è intervenuto e, secondo il racconto fatto dal ragazzo alla madre (che si è rivolta ai carabinieri), avrebbe colpito con uno schiaffo il giovane.