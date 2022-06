Palermo, poliziotto picchiato da baby gang: ricoverato in ospedale

Violenza nella movida palermitana: un poliziotto è finito in ospedale, preso a calci e pugni da una baby gang . L’aggressone al mercato del Capo. L’agente, libero dal servizio, ha visto un gruppo di adolescenti che stava per aggredire alcuni ragazzi, tra questi anche un disabile. Tutto è cominciato quando due giovanissimi hanno iniziato a insultare due coppie e un disabile che erano seduti in una pizzeria. Una volta fatti allontanare, i ragazzi sono tornati insieme ad altre dieci persone, tutte tra i 15 e i 20 anni, armati di mazze e bottiglie rotte.

A questo punto è entrato in scena il poliziotto 37enne. Che, libero dal servizio, si è comunque qualificato e ha chiesto alla gang di allontanarsi. Ma è stato aggredito nonostante avesse anche sparato due colpi in aria a scopo intimidatorio. Picchiato anche il titolare del bar «la Casbak», che era intervenuto a difesa del poliziotto. Dopo l’aggressione i giovani sono fuggiti, nel frattempo era giunta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Il titolare del bar è stato dimesso con 15 giorni di prognosi mentre il poliziotto è ancora in ospedale per accertamenti. A quanto pare i ragazzi protagonisti dell’aggressione non sarebbero nuovi a questi episodi di violenza.