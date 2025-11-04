Pakistan: il primo sottomarino di fabbricazione cinese entrerà in servizio nel 2026
La marina militare del pakistana prevede di mettere in servizio il suo primo sottomarino di progettazione cinese nel 2026, ha dichiarato l’ammiraglio Naveed Ashraf ai media di Stato di Pechino, rafforzando la cooperazione militare tra Islamabad e la Cina nel quadro della rivalità con l’India.
L’accordo, del valore stimato di 5 miliardi di dollari, prevede la consegna di otto sottomarini d’attacco diesel-elettrici di classe Hangor entro il 2028: quattro costruiti in Cina, e i restanti assemblati in Pakistan, per accrescere le capacità industriali locali. Tre unità sono già state varate sul fiume Yangtze, nella provincia cinese di Hubei. Ashraf ha definito le piattaforme di fabbricazione cinese “affidabili, avanzate e adatte alle esigenze operative” della Marina pakistana, aggiungendo che l’obiettivo è ampliare la cooperazione con Pechino su nuove tecnologie come sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e guerra elettronica.
Secondo l’Istituto Sipri, tra il 2020 e il 2024 Islamabad ha assorbito oltre il 60 per cento delle esportazioni di armi cinesi. Pechino, parallelamente, ha investito miliardi di dollari nel Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), un asse di 3.000 chilometri che collega lo Xinjiang al porto di Gwadar sul Mare Arabico, parte dell’iniziativa Belt and Road. Il progetto consolida l’accesso cinese al Medio Oriente e amplia la sua influenza verso Afghanistan, Iran e Asia centrale, contribuendo di fatto a circondare l’India. “Questa cooperazione va oltre l’hardware: riflette una visione strategica condivisa e un rapporto di fiducia costruito nel tempo”, ha concluso Ashraf, prevedendo un’ulteriore espansione della partnership nei campi della formazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
