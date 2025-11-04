Pakistan: il primo sottomarino di fabbricazione cinese entrerà in servizio nel 2026

Secondo l’Istituto Sipri, tra il 2020 e il 2024 Islamabad ha assorbito oltre il 60 per cento delle esportazioni di armi cinesi. Pechino, parallelamente, ha investito miliardi di dollari nel Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), un asse di 3.000 chilometri che collega lo Xinjiang al porto di Gwadar sul Mare Arabico, parte dell’iniziativa Belt and Road. Il progetto consolida l’accesso cinese al Medio Oriente e amplia la sua influenza verso Afghanistan, Iran e Asia centrale, contribuendo di fatto a circondare l’India. “Questa cooperazione va oltre l’hardware: riflette una visione strategica condivisa e un rapporto di fiducia costruito nel tempo”, ha concluso Ashraf, prevedendo un’ulteriore espansione della partnership nei campi della formazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

L’accordo, del valore stimato di 5 miliardi di dollari, prevede la consegna di otto sottomarini d’attacco diesel-elettrici di classe Hangor entro il 2028: quattro costruiti in Cina, e i restanti assemblati in Pakistan, per accrescere le capacità industriali locali. Tre unità sono già state varate sul fiume Yangtze, nella provincia cinese di Hubei. Ashraf ha definito le piattaforme di fabbricazione cinese “affidabili, avanzate e adatte alle esigenze operative” della Marina pakistana, aggiungendo che l’obiettivo è ampliare la cooperazione con Pechino su nuove tecnologie come sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e guerra elettronica.

Redazione web

Redazione Web Infodifesa Portale indipendente di informazione su Difesa e Sicurezza La Redazione Web di INFODIFESA è composta da giornalisti, analisti e specialisti del comparto difesa e sicurezza. Dal 2013 Infodifesa.it offre notizie, approfondimenti e analisi geopolitiche aggiornate e indipendenti. Il portale non è una testata giornalistica registrata e non ha carattere periodico – come specificato nella sezione Chi siamo di Infodifesa – ma pubblica contenuti informativi e di analisi in base alla disponibilità e all’attualità dei temi trattati. 📍 Trasparenza Tutti gli articoli vengono realizzati con attenzione alla verifica delle fonti e al rispetto della verità dei fatti. Le opinioni e i commenti riflettono l’esperienza e la competenza dei nostri collaboratori.