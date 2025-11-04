Milano, donna accoltellata: arrestato l’aggressore dopo una caccia all’uomo durata dodici ore

L’aggressione in pieno centro

«Mi hanno accoltellata». Sono state queste le prime parole pronunciate da una donna di 43 anni, lunedì mattina a Milano, dopo essere stata colpita alle spalle da un uomo armato di coltello. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, cuore pulsante del nuovo skyline milanese. La donna, che lavora per la società Finlombarda, è stata raggiunta da una coltellata al fianco sinistro mentre percorreva i vialetti pedonali della Biblioteca degli Alberi, dopo essere scesa alla stazione Gioia della linea verde della metropolitana.

L’arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, è rimasta conficcata nel corpo della vittima. Subito soccorsa dal personale Areu del 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La corsa in ospedale

L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, in contatto con i medici del Niguarda, ha riferito che la donna «ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all’addome». L’intervento, durato circa due ore, è stato condotto dal team del Trauma Center diretto dalla dottoressa Stefania Cimbanassi.

La paziente, pur non avendo mai perso conoscenza, ha riportato lesioni gravi: la lama avrebbe lacerato il polmone e la milza. Attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita immediato.

Il marito, avvertito dalle forze dell’ordine, si è precipitato sul luogo dell’aggressione in bicicletta, assistendo alle prime concitate fasi dei soccorsi.

Le indagini e la caccia all’uomo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno immediatamente dato il via alle ricerche dell’aggressore. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona — tre occhi elettronici puntati sul piccolo spiazzo tra i grattacieli della piazza — hanno ripreso un uomo dai capelli bianchi, a volto scoperto, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa.

Dalle immagini si vede l’uomo attendere nel parcheggio delle biciclette e, al passaggio della donna, colpirla alle spalle senza apparente motivo. Dopo l’aggressione, si è allontanato con calma, facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto del sospettato

La svolta è arrivata in serata. Intorno alle 20, dopo dodici ore di ricerche, i carabinieri hanno annunciato l’arresto di Vincenzo Lanni, 59 anni, identificato come il presunto autore dell’accoltellamento. L’uomo è stato rintracciato in un hotel di via Vitruvio, in zona stazione Centrale, dove alloggiava da alcuni giorni.

Secondo quanto emerso, Lanni si era allontanato da una comunità di recupero nel Varesotto e aveva precedenti per un episodio simile: dieci anni fa aveva accoltellato due anziani nella Bergamasca. A riconoscerlo è stata la sorella gemella, che ha segnalato la sua presenza alle forze dell’ordine dopo aver visto le immagini diffuse dai carabinieri.

Un’aggressione senza movente

Al momento non emergono collegamenti tra la vittima e l’aggressore. Tutto lascia pensare a un gesto senza apparente motivazione, compiuto con estrema violenza e freddezza. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti dell’uomo nelle ore precedenti all’attacco e analizzando le immagini delle videocamere lungo il percorso che porta da piazza Gae Aulenti alla stazione Centrale.

Milano si risveglia così sotto shock, con l’ennesimo episodio di violenza urbana consumato nel cuore del quartiere più moderno e sorvegliato della città.

