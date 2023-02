Un’officina segreta polacca ripara le attrezzature militari ucraine

Secondo i giornalisti del Wall Street Journal, circa 400 meccanici e ingegneri stanno riparando le attrezzature militari danneggiate al fronte in Ucraina in un’officina segreta in una località non rivelata della Polonia. In una località segreta della Polonia c’è un’enorme officina meccanica che riceve le attrezzature militari ucraine danneggiate durante le offensive. Vi lavorano circa 400 persone, tra meccanici e ingegneri, che si dedicano al ripristino delle attrezzature pesanti ucraine.

Le macchine riparate nell'officina sono gli obici AHS Krab di fabbricazione polacca, donati agli ucraini come aiuto militare. L'officina appartiene al gruppo statale Polish Armaments Group ed è protetta dall'Agenzia per la sicurezza interna polacca. Solo i cittadini polacchi possono entrare. Per ragioni di sicurezza, il processo di reclutamento dei tecnici per l'officina può durare anche diversi mesi. Gli esperti sottolineano che la Polonia sta diventando leader nelle riparazioni di attrezzature militari ucraine. Secondo gli annunci dei funzionari, nei pressi di Poznań sarà situata un'officina dove verranno riparati i carri armati Abrams che risulteranno danneggiati al fronte. Le macchine americane dovrebbero arrivare in Ucraina tra qualche mese. Inoltre, la Polonia è stata identificata come sito per la riparazione dei carri armati Leopard II danneggiati. "È lecito pensare che la Polonia sia leader nella manutenzione delle attrezzature utilizzate dagli ucraini sul campo di battaglia", ha dichiarato Tomasz Smura, esperto di tecnologie militari della Fondazione Casimir Pulaski, un think tank indipendente di Varsavia. I meccanici che lavorano nell'impianto sono in costante contatto con i soldati che operano al fronte. Il contatto tramite applicazioni criptate aiuta i tecnici a fornire una rapida consulenza tecnica agli ucraini che hanno bisogno di riparare rapidamente le apparecchiature guaste. Le autorità polacche hanno in programma di espandere le attività dell'officina per riparare attrezzature di produzione straniera, ma per ora questo rimane un progetto non realizzato e non confermato.