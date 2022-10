Nuovi Mezzi in dotazione alla Marina Militare. Ecco il loro impiego

Continua il lavoro di modernizzazione delle nostre forze armate. Dopo l’arrivo di nuove attrezzature per l’esercito italiano e l’aeronautica, anche la marina investe in mezzi che si aggiungono ai pattugliatori OPV di recente acquisizione.

La dotazione di elicotteri della Marina Militare italiana raggiunge quota cento unità. Con la consegna del 52° esemplare di NH90 (SH-90), la nostra Marina ha all’attivo una fornitura di aeromobili in servizio con cinque Gruppi, il Reparto Operazioni Speciali e il Reparto Operazioni Anfibie.

I mezzi assegnati alla Marina Militare

La Marina Militare italiana ha ricevuto il 52° esemplare di SH-90, portando così il numero di elicotteri a 100. Gli SH-90 sono assegnati alla “fascia pesante”, insieme ai 22 elicotteri pesanti AW-101 ASH/ASV/HEW. Ci sono inoltre 10 MH-90 assegnati alla “fascia medio-pesante” e 26 AB-212 NLA/ASW assegnati alla “fascia medio-leggera”.

I nuovi mezzi sono già stati assegnati ai Gruppi, al Reparto Operazioni Speciali e al Reparto Operazioni Anfibie. In relazione agli AW-101, è in corso un programma di aggiornamento e manutenzione del velivolo al fine di eliminare l’obsolescenza tecnica accumulata negli anni di servizio.

Marina militare italiana: a cosa servono i 10 AW-101 ASV/ASuW?

I 10 AW-101 ASV/ASuW sono destinati al combattimento antinave/antisommergibile; mentre l’8 ASH, dotato di rampa posteriore per il trasporto truppe, sarà utilizzato per missioni di supporto delle forze speciali. I 4 HEW sono dotati di radar discovery a lungo raggio. In caso di consegna dei primi due modelli di aeromobile, gli HEW, come riportato da aresdifesa.it, sono attualmente stoccati in riserva in attesa di decidere se convertirli in versione Utility, pur non avendo la rampa posteriore dell’ASH .

Per quanto riguarda l’NH-90, le consegne degli ultimi quattro SH-90 sono in preparazione e distribuite ai gruppi di elicotteri. Inoltre, la Marina ha ordinato 46 SH-90 da utilizzare in operazioni di superficie e antisom, nonché altri 10 veicoli multiruolo MH-90.