Nuove Disposizioni per le Licenze nelle Forze Armate: le modifiche del 2024 con tabella esplicativa

Il Ministero della Difesa ha emanato un aggiornamento completo della normativa riguardante licenze e permessi per il personale militare. La “Variante 2” della Guida Tecnica introduce modifiche sostanziali nel sistema di gestione dei congedi.

Le Principali Modifiche

Gestione dei Trasferimenti

La normativa chiarisce in modo dettagliato le nuove modalità di calcolo: “Al fine di scongiurare eventuali impegni lavorativi non programmati a ridosso del periodo di fruizione, è facoltà del militare comprendere nel periodo di licenza anche le giornate festive e di riposi infrasettimanali contigue all’inizio e alla fine della licenza fruita.”

Un esempio pratico fornito dalla circolare: “Su una settimana lavorativa articolata in 5 giorni, la licenza richiesta potrà computare i sabati e le domeniche precedenti e seguenti, totalizzando 9 giorni di licenza computati, ovvero il solo periodo compreso da lunedì al venerdì, totalizzando così 5 giorni di licenza computati.”

Assistenza Familiare

La circolare specifica per l’assistenza ai familiari: “È possibile autorizzare sia la fruizione del congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, purché l’effettiva fruizione avvenga in giorni differenti.”

Per quanto riguarda i genitori, il testo precisa: “Solo nel caso in cui la persona con disabilità sia un figlio, entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei 3 giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni.”

Gestione Malattie e Riposi

La normativa stabilisce precise indicazioni: “I giorni non lavorativi, di riposo e/o festivi interposti tra certificati medici in sequenza sono considerati come assenze dal servizio per malattia.” Un esempio concreto citato: “Periodo di malattia fino al venerdì e nuovo certificato a partire dal lunedì successivo.”

Al contrario: “I giorni precedenti alla ripresa del servizio e non coperti dalla certificazione medica non dovranno essere considerati assenze dal servizio per malattia.” Come nell’esempio: “Periodo di malattia dal lunedì al venerdì e rientro il lunedì successivo.”

Protezione Sanitaria

Per il personale esposto a radiazioni, la circolare stabilisce: “La licenza spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radiodiagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata.” Specificando inoltre che “è vietato l’esercizio professionale durante il periodo di fruizione della predetta licenza.”

Disposizioni per Militari Eletti

La normativa chiarisce: “In ragione della estraneità delle FF.AA. alla competizione politica ai sensi degli artt. 1472 e 1483 del C.O.M., ai militari è preclusa la possibilità di assumere la carica e le funzioni di rappresentante di lista.”

Indicazioni ai Comandanti

La circolare si conclude con precise disposizioni: “I Comandanti di Corpo sono invitati a voler sensibilizzare […] ad una particolare attenzione nel concedere periodi di licenza ordinaria laddove contigui ad assenze per malattia, ciò al fine di evitare che il militare possa risultare assente dal servizio anche per lunghi periodi senza soluzione di continuità.”

Guida Completa Licenze Militari