Non possono comprare latte ai figli: provvedono i carabinieri

Coniugi in isolamento fiduciario non possono acquistare il latte per i propri figli e i carabinieri di Caltanissetta provvedono alla consegna.

Protagonisti della vicenda due giovani genitori che, in isolamento fiduciario per sospetto contagio da Covid-19, hanno chiamato i carabinieri per chiedere aiuto.

I militari dell’Arma, vista la chiusura degli esercizi commerciali prevista per il primo giorno dell’anno, si sono recati nei propri domicili di residenza da dove hanno prelevato latte e altri generi di conforto per soddisfare la richiesta. Dopodiché una pattuglia dei carabinieri ha provveduto alla consegna.