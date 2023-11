Caso Cucchi, per la Cassazione prescritti i reati di falso dei carabinieri Mandolini e Tedesco

Accolti i ricorsi

I magistrati della Corte di Cassazione hanno accolto i ricorsi presentati da Roberto Mandolini, ex comandante della stazione carabinieri Roma Appia, che era stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere per falso, nel processo bis per l’omicidio di Stefano Cucchi. Oltre a quello di Mandolini, è stato accolto anche il ricordo del carabiniere Francesco Tedesco che era stato condannato a due anni e quattro mesi. Entrambi erano stati processati e condannati in corte d’assise insieme ai militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, condannati in Cassazione ad aprile 2022, dove la Cassazione aveva rinviato gli atti in Appello per Mandolini e Tedesco, condannati a luglio 2023.