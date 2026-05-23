Nomine Polizia di Stato, tre nuovi dirigenti generali dopo il Consiglio dei Ministri: cosa cambia ai vertici della sicurezza

Tre nuove nomine ai vertici della Polizia di Stato segnano un passaggio rilevante nell’assetto della pubblica sicurezza. Le deliberazioni dell’ultimo Consiglio dei Ministri n. 175 riguardano il dott. Sergio Staro, il dott. Salvatore Calabrese e il dott. Filippo Santoiemma, tutti chiamati a nuovi incarichi di livello apicale nell’amministrazione.

Le decisioni, inserite nel quadro organizzativo della Polizia di Stato e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, confermano una linea precisa: rafforzare competenze specialistiche, gestione territoriale e capacità tecnico-logistica in un momento in cui sicurezza, tecnologia e riorganizzazione operativa sono sempre più intrecciate.

Sergio Staro nominato dirigente generale di pubblica sicurezza

Il dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Sergio Staro è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza. Contestualmente, viene collocato in posizione di fuori ruolo presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’ANBSC.

Si tratta di un incarico di forte peso istituzionale, in un settore sensibile come quello della gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Un ambito in cui la pubblica sicurezza incrocia amministrazione, legalità patrimoniale e contrasto alle economie criminali.

Il profilo di Sergio Staro: tecnologia, sicurezza e sistemi europei

Sergio Staro arriva alla nomina dopo un percorso caratterizzato da competenze di alto profilo nella gestione dei sistemi informativi e tecnologici legati alla sicurezza e alle frontiere, anche in ambito europeo.

Dall’8 aprile 2020 è stato nominato Program Manager per l’attuazione dell’interoperabilità dei sistemi informativi dell’Unione Europea, con riferimento ai Regolamenti UE 2019/817 e 2019/818, operando presso la Direzione centrale della polizia criminale.

Un ruolo strategico, perché l’interoperabilità dei sistemi informativi europei rappresenta uno dei nodi più delicati nella sicurezza moderna: controllo delle frontiere, cooperazione tra Stati, scambio dati e capacità di risposta rapida alle minacce transnazionali.

Con decreto del Capo della Polizia del 3 febbraio 2025, Staro è stato inoltre nominato rappresentante italiano e membro titolare nel consiglio di amministrazione di eu-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La nuova destinazione presso l’ANBSC conferma quindi un profilo costruito su un terreno complesso: tecnologia, sicurezza pubblica, cooperazione europea e contrasto alla criminalità organizzata.

Salvatore Calabrese promosso dirigente generale di pubblica sicurezza

Il dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Salvatore Calabrese è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza. La deliberazione prevede la sua permanenza in posizione di disponibilità presso la Segreteria del Dipartimento.

La scelta è collegata alle esigenze connesse al perfezionamento degli atti organizzativi e al riassetto delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, nell’ambito di un importante processo di efficientamento operativo-sistemico.

Una formula tecnica, ma dal significato concreto: la Polizia di Stato sta lavorando a un adeguamento della propria presenza e organizzazione territoriale rispetto alle nuove esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Calabrese verso una Questura di livello dirigenziale generale

Per Salvatore Calabrese la posizione presso la Segreteria del Dipartimento assume una funzione preparatoria. La deliberazione, infatti, fa riferimento alla prospettiva della sua futura preposizione a una Questura di livello dirigenziale generale.

Nato il 3 maggio 1963 in Irpinia, in Campania, e laureato in Giurisprudenza, Calabrese ha maturato una lunga esperienza operativa e gestionale sul territorio.

Ha iniziato la carriera alla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, dove ha diretto sezioni cruciali come Omicidi, Estorsioni, Furti e Rapine. Un avvio professionale in un contesto investigativo complesso, segnato da fenomeni criminali di forte impatto.

Successivamente ha diretto la Polizia Stradale di Avellino e il Commissariato di pubblica sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Da Massa Carrara a Ferrara: il percorso da Questore

Nel suo percorso dirigenziale, Salvatore Calabrese è stato Questore della Provincia di Massa Carrara, incarico assunto all’inizio del 2020.

Da ottobre 2021 a fine 2025 ha poi ricoperto l’incarico di Questore della Provincia di Ferrara. Al termine di quell’esperienza è stato trasferito a Roma, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La nuova nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza consolida dunque un percorso costruito su investigazione, gestione territoriale e direzione di uffici complessi. La prospettiva indicata dalla deliberazione è chiara: un incarico futuro alla guida di una Questura di massimo livello dirigenziale.

Filippo Santoiemma nominato dirigente generale tecnico della Polizia di Stato

Il dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato dott. Filippo Santoiemma è stato nominato dirigente generale tecnico della Polizia di Stato.

La nomina è finalizzata all’assunzione delle funzioni di Consigliere ministeriale presso la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

È una designazione che valorizza il settore tecnico dell’amministrazione, spesso meno visibile rispetto a quello operativo, ma decisivo per il funzionamento concreto della macchina della sicurezza: infrastrutture, telecomunicazioni, mezzi, impianti, tecnologie e gestione patrimoniale.

Il profilo tecnico di Santoiemma: ingegneria, telecomunicazioni e logistica

Filippo Santoiemma è nato a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 16 maggio 1968. È laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino.

Prima della nuova nomina ricopriva la qualifica di dirigente superiore tecnico ingegnere, nel settore Telecomunicazioni. È stato promosso a primo dirigente tecnico ingegnere e, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, a dirigente superiore tecnico.

Nel corso della carriera ha assunto incarichi di direzione tecnica di vertice, tra cui la direzione dell’Autocentro della Polizia di Stato di Torino.

Presso la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, ha guidato il Settore II – Impianti Tecnici e Telecomunicazioni, occupandosi di attività ad alta complessità: dalla stesura di capitolati d’appalto al monitoraggio di nuove tecnologie, fino ai sistemi di videosorveglianza.

Tra gli ambiti citati figurano anche i progetti VDS nelle regioni Puglia e Basilicata, confermando una competenza specifica nella gestione di infrastrutture tecnologiche applicate alla sicurezza.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!