Crosetto celebra il personale civile della Difesa: “Parte integrante della sicurezza nazionale”

La Difesa non è soltanto uniforme, operatività militare e missioni sul campo. È anche competenza amministrativa, innovazione tecnologica, gestione delle infrastrutture, supporto tecnico, capacità organizzativa e visione strategica. È questo il messaggio lanciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa, un appuntamento dedicato a donne e uomini che ogni giorno contribuiscono, spesso lontano dai riflettori, al funzionamento di una macchina decisiva per il Paese.

La Difesa come “grande macchina al servizio del Paese”

Nel suo intervento, Crosetto ha definito la Difesa “una grande macchina al servizio del Paese”, sottolineando come il suo funzionamento dipenda dall’equilibrio tra tutte le componenti che la compongono.

Una macchina, ha spiegato il ministro, che funziona quando “ogni ingranaggio fa la sua parte”: militari e civili, competenze operative e amministrative, esperienza e innovazione. Una visione che supera l’idea di una Difesa costruita esclusivamente attorno alla componente militare e riconosce invece il ruolo essenziale del personale civile.

“Non immagino una Difesa che non investa sul personale civile”

Il passaggio più netto arriva quando Crosetto afferma di non riuscire a immaginare “una Difesa che non investa sempre di più sul personale civile”. Una frase che pesa, perché colloca il personale civile non ai margini dell’amministrazione, ma dentro il cuore del sistema difensivo nazionale.

Il ministro ha aggiunto di non riuscire a immaginare nemmeno “una Difesa con una sola componente militare”. Il punto politico e istituzionale è chiaro: la sicurezza del Paese non si costruisce con una sola anima, ma attraverso l’integrazione tra componente militare e componente civile, diverse nei compiti ma ugualmente indispensabili.

Anima militare e anima civile: una cooperazione indispensabile

Secondo Crosetto, la Difesa sarà sempre più efficiente quando anima militare e anima civile sapranno integrarsi e cooperare. Non una sovrapposizione di ruoli, ma una collaborazione fondata su funzioni distinte e complementari.

Il personale civile porta dentro l’Amministrazione della Difesa esperienze, percorsi, competenze e visioni differenti, che trovano sintesi in un obiettivo comune: rendere l’Italia più forte, più resiliente e più pronta ad affrontare le sfide del presente.

Il tributo a donne e uomini che lavorano lontano dai riflettori

La Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa diventa così l’occasione per rendere omaggio a chi, ogni giorno, contribuisce alla costruzione di una Difesa più moderna, efficiente e preparata.

Crosetto ha voluto ringraziare donne e uomini che operano spesso senza visibilità pubblica, ma con un impatto concreto sul funzionamento dell’intero sistema. Professionalità che non sempre appaiono in prima linea, ma che risultano decisive nella tenuta quotidiana dell’apparato della Difesa.

Cyber, minacce ibride e intelligenza artificiale: la sicurezza cambia volto

Il ministro ha inserito il ruolo del personale civile dentro un contesto internazionale e tecnologico profondamente mutato. Minacce ibride, cyber, disinformazione, intelligenza artificiale e infrastrutture critiche sono oggi fronti centrali della sicurezza nazionale.

Il mondo è cambiato, ha ricordato Crosetto, e con esso cambia anche il modo di difendere l’Italia. La difesa del Paese non passa più soltanto dai confini fisici o dagli scenari operativi tradizionali, ma anche dalla protezione dei dati, dalla resilienza delle reti, dalla capacità di contrastare campagne di manipolazione informativa e dalla tutela delle infrastrutture strategiche.

Il personale civile come pilastro della sicurezza nazionale

È in questo scenario che il personale civile della Difesa assume un ruolo ancora più rilevante. Crosetto lo ha definito “parte integrante della sicurezza nazionale”, riconoscendo a queste professionalità una funzione strategica.

Competenze tecniche, amministrative, digitali, logistiche e organizzative diventano strumenti essenziali per sostenere una Difesa capace di rispondere alle sfide contemporanee. La sicurezza, oggi, richiede una struttura complessa: non solo capacità militare, ma anche preparazione civile, innovazione, gestione e continuità operativa.

La Difesa dell’Italia di domani

Il messaggio del ministro guarda oltre l’immediato. “Non stiamo costruendo solo la Difesa di oggi. Stiamo costruendo la Difesa dell’Italia di domani”, ha affermato Crosetto, collegando il lavoro quotidiano del personale civile al futuro del Paese.

Un futuro evocato con parole nette: “Per i nostri figli, per il nostro futuro, per il Paese”. Una formula che trasforma il ringraziamento istituzionale in una dichiarazione di prospettiva: investire sul personale civile significa rafforzare la capacità dell’Italia di affrontare crisi, cambiamenti tecnologici e nuove forme di minaccia.

Il ringraziamento di Crosetto al personale civile della Difesa

La chiusura del messaggio è un ringraziamento diretto: “Grazie al personale civile della Difesa”. Un riconoscimento che, nella Giornata dedicata all’Amministrazione civile della Difesa, assume un valore non solo celebrativo ma sostanziale.

Per Crosetto, la Difesa del futuro sarà tanto più solida quanto più saprà valorizzare tutte le sue componenti. Militari e civili, insieme, dentro una macchina complessa che deve restare pronta, efficiente e capace di proteggere l’Italia in un tempo in cui le minacce non indossano sempre una divisa e non arrivano sempre da un fronte visibile.

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