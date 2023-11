IL MINISTRO CROSETTO AL GIURAMENTO DELLA NUNZIATELLA. “FIERO DELLA FORZA DI OGNUNO DI VOI”

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato oggi, a Napoli, al giuramento dei 57 Allievi del 236° corso della Scuola Militare Nunziatella, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino.

​​​​​Nel suo discorso il Ministro Crosetto ha sottolineato come: “Guardo a voi con l’orgoglio di padre e di Ministro. Oggi, a soli 15 anni avete scelto di assumere un impegno di fedeltà alle Istituzioni, a principi e valori su cui si regge la Nazione. Sono onorato e fiero nel guardarvi. Oggi avete scelto un percorso non facile, avete scelto responsabilità e altruismo. Avete scelto con coraggio e le Nazioni crescono sulle scelte coraggiose” – ha proseguito il Ministro – che ha evidenziato: “Per discernere bene e male e difendere quella scelta occorre costruirsi con principi e valori. Questo è il senso del vostro Giuramento.”

Il Giuramento, avvenuto in Piazza del Plebiscito, con la lettura della tradizionale formula da parte dal Comandante della Scuola Militare “Nunziatella”, Colonnello Giuseppe Stellato, ha sancito l’ingresso dei 57 Allievi – 43 uomini e 14 donne – in uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia. La Cerimonia è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del Viceministro agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, del Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, del Prefetto di Napoli, Dott. Claudio Palomba, del Presidente del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare, Generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa, del Presidente dell’Associazione Nazionale ex-allievi Nunziatella, Avv. Giuseppe Izzo. L’Istituto militare di Napoli, al pari delle altre Scuole Militari italiane – Teulié, Morosini e Douhet – garantisce un percorso formativo di eccellenza, integrando tutti i programmi didattici previsti dal MIM, con discipline che favoriscono il processo di formazione etico – morale, culturale e fisico degli allievi mediante l’applicazione di un codice di comportamento ispirato alle regole militari.

