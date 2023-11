La decisione dei sindacati SUM e SIULM di non partecipare all’incontro con il Ministro Crosetto segue una mossa simile da parte di altri sindacati militari. Solo ieri, avevamo pubblicato che anche i sindacati PSC e ITAMIL avevano annunciato la loro intenzione di non partecipare a tale incontro.

Le ragioni espresse da PSC e ITAMIL per il loro rifiuto riflettono preoccupazioni simili a quelle di SUM e SIULM, evidenziando un sentimento diffuso di insoddisfazione tra i sindacati militari riguardo alle modalità di dialogo proposte dal Ministero della Difesa. Questi sindacati hanno sottolineato la necessità di un confronto più approfondito e sostanziale per affrontare efficacemente le questioni che interessano il personale militare e le loro famiglie.

La decisione di SUM E SIULM – si legge in una nota – arriva sei mesi dopo l’ultimo incontro con il Ministero, dove i rappresentanti sindacali avevano già espresso frustrazione per il limitato tempo di parola, limitato a soli tre minuti. I sindacati speravano in un dialogo più approfondito riguardo al prossimo contratto di lavoro e ai fondi destinati al personale militare, specialmente in vista della crescente perdita del potere di acquisto.

SUM e SIULM sottolineano la necessità di un confronto serio e costruttivo sulle varie tematiche, dichiarando la loro indisponibilità a partecipare a incontri che non consentano un adeguato scambio di idee. La loro assenza è intesa come una protesta contro un approccio che ritengono superficiale e insufficiente per affrontare questioni di grande rilevanza.

Al centro delle preoccupazioni sindacali – sottolineano SUM e SIULM – ci sono vari temi, tra cui il trattamento economico dei militari, la tutela dei diritti dei disabili e dei minori, la trasparenza e la meritocrazia negli avanzamenti di carriera, e la tempestività nelle promozioni, che non possono essere trattati in soli due minuti.