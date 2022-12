“NoiPa: Ecco quando l’accredito della Tredicesima Errata delle Forze Armate

Per conoscere l’importo netto della tredicesima errata in pagamento, i militari vittime del bug presente nel sistema informatico di NoiPa, possono accedere all’area riservata del portale con le loro credenziali. Lo Stato Maggiore Difesa ha confermato la correzione dell’emolumento di fine anno con un cedolino straordinario che arriverà il 28 dicembre 2022. Il conguaglio varia a seconda del grado e del ruolo ricoperti e sarà un grande sollievo per le tante famiglie che sostengono le spese della vita quotidiana.

Tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e il personale dell’Esercito italiano la cui iniziale del Codice Fiscale è compresa tra “Q” e “Z” è stato interessato dall’errore nel calcolo della tredicesima commesso da NoiPa.

Si può verificare autonomamente la propria busta paga dal portale NoiPa utilizzando codice fiscale, password, Spid, Cns o Cie. Una volta avviato l’accesso alla voce “I miei documenti” compare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile e si può visualizzare l’importo netto mensile nella sezione “Mostra importi” e scaricare il cedolino di dicembre cliccando su “Importo netto”. Nell’archivio dei cedolini è presente il “Riepilogo dei pagamenti dell’anno in corso”, mentre nella sezione “Consultazione pagamenti” appare l’elenco delle emissioni. Inoltre, è possibile controllare il tutto anche dallo smartphone grazie alla app NoiPa.