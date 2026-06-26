Tragedia nell’Esercito Italiano: soldatessa dei Lancieri di Montebello morta in servizio

Malore improvviso mentre era in servizio: cordoglio nella Difesa

Profondo cordoglio nel mondo militare per la scomparsa di Noemi Saetta, soldatessa dell’Esercito Italiano in forza al Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°) di Roma.

La giovane militare è deceduta il 26 giugno 2026 a seguito di un malore improvviso che l’ha colpita mentre si trovava in servizio. La notizia è stata diffusa attraverso i canali istituzionali, suscitando commozione tra i colleghi, nei vertici della Forza Armata e nel mondo politico.

Il cordoglio del Ministro Crosetto

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso profonda tristezza per la morte della soldatessa, rivolgendo le più sentite condoglianze alla famiglia di Noemi Saetta.

Un messaggio di vicinanza che si inserisce nel dolore dell’intera comunità della Difesa, colpita dalla perdita di una giovane militare impegnata nel proprio servizio con l’uniforme dell’Esercito Italiano.

La vicinanza all’Esercito e ai colleghi del reparto

Le istituzioni hanno manifestato solidarietà anche al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i militari del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), reparto al quale Noemi Saetta apparteneva.

Il dolore ha coinvolto in particolare i colleghi della soldatessa, chiamati a confrontarsi con una perdita improvvisa maturata durante un ordinario momento di servizio.

Chi sono i Lancieri di Montebello

Il Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°) ha sede a Roma ed è uno dei reparti storici della Cavalleria dell’Esercito Italiano. Conosciuto anche per i compiti di rappresentanza e cerimoniale, il reparto è impiegato in attività operative e istituzionali, mantenendo un forte legame con la Capitale e con le tradizioni militari italiane.

I Lancieri di Montebello rappresentano una delle realtà più riconoscibili dell’Esercito, anche per la componente a cavallo, spesso presente in cerimonie ufficiali e occasioni solenni.

Una perdita che colpisce tutta la Difesa

La morte di Noemi Saetta lascia sgomento e tristezza in tutto il comparto Difesa. La sua scomparsa, avvenuta mentre era in servizio, richiama il senso di dedizione di tanti uomini e donne delle Forze Armate che ogni giorno operano al servizio del Paese.

In queste ore il pensiero dell’Esercito Italiano e delle istituzioni è rivolto alla famiglia della soldatessa, ai suoi affetti più cari e ai commilitoni del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°).

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