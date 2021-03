Napoli, mamma di un bimbo di 4 mesi si lancia dal balcone: era la moglie di un carabiniere

Una donna di 40 anni è precipitata poco fa da un balcone di una palazzina di Marano. Un volo dal quinto piano. La donna è morta sul colpo. La donna, 40 anni, madre di un bimbo di soli quattro mesi, era sposata con un carabiniere. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. È quanto riporta Ferdinando Bocchetti per il Gazzettino.

Sul posto i carabinieri della locale compagnia, gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118. Il traffico è in tilt in tutta la zona. Tantissime le persone accorse in strada. Il dramma si è verificato in via Don Mimì Galluccio, a due passi dalla chiesa San Ludovico d’Angiò.